Renault представит обновленный кроссовер Kadjar на автосалоне в Париже

Французский автоконцерн Renault представит новый кроссовер Kadjar на Парижском автосалоне 2 октября. Как отметили в компании, дизайнеры сделали ставку на комфорт, качество и эргономичность, стремясь сделать авто более удобным для повседневного использования.

«Сохранив традиционные для внедорожника черты дизайна, новый Kadjar приобрел более динамичные современные формы, став более привлекательным и стильным», — говорится на сайте компании.

Специалисты видоизменили кузов, переднюю и заднюю часть авто, так появилась более широкая решетка радиатора с хромированными вставками, стильные бамперы, более яркие С-образные фары.

В новом Kadjar используются двигатели нового поколения. Бензиновые и дизельные агрегаты обладают современными системами снижения выбросов.

Обновленный кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода, которая позволит уверенно чувствовать себя на скользких дорогах.

В сентябре в Renault заявили, что прекратят продажу моделей Logan и Sandero в России и Бразилии под своим брендом. Причиной такого решения является желание бренда выйти в более дорогостоящую категорию.