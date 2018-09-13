Петросян начал опись совместного со Степаненко имущества

Юморист Евгений Петросян в сопровождении судебных приставов приступил к описи совместно нажитого с артисткой Еленой Степаненко имущества в московской квартире. Об этом сообщил адвокат сатирика Сергей Жорин агентству ТАСС 13 сентября.

По его словам, впервые с начала бракоразводного процесса артист смог попасть в собственную квартиру. Жорин уточнил, что Степаненко и ее защитник Елена Забралова были уведомлены о начале описи, однако так и не явились к назначенному времени.

Стоимость данного объекта недвижимости оценивается в 50% всего совместно нажитого имущества супругов. Именно в этой квартире находится большая часть спорной собственности. Известно, что здесь юморист планировал создать собственный музей.

Петросян и Степаненко находятся в браке более 30 лет. 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей — юмористка, по словам ее адвоката, согласна на менее 50% имущества.

Сатирик подал встречный иск с просьбой расторгнуть брак.

10 сентября в интервью телеканалу РЕН ТВ Петросян рассказал, что до описи не может оценить данную квартиру, так как строил ее много лет. Однако, по данным телеканала, в старинном доме в центре Москвы супруги владеют несколькими квартирами. Первая — на 138 кв. м стоимостью 47 млн рублей. Вторая чуть поменьше — 92 кв. м ценой 31 млн рублей. Третья — 64 кв. м за 28 млн рублей.