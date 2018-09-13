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Популярный у жителей Владивостока пляж покрылся мазутом

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Любимый пляж жителей Владивостока покрылся мазутом. Судя по фото, которые появились в социальных сетях, нефтяной разлив произошел в районе бухты Лазурной (Шамора). Причем пятна от нефтепродуктов появились не только в море, но и на прибрежной части.

Впрочем, как отмечает Vostokmedia, пока не установлено, когда произошел разлив и что может быть его причиной. Комментариев официальных лиц по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее Роспотребнадзор уже предупреждал об опасности купания в этой бухте. Пробы воды, взятые в этом месте, не прошли контроль качества. Эксперты не исключали, что это произошло из-за впадающей в бухту речки.

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