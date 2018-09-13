Эдгард Запашный рассказал об обстоятельствах ДТП на Киевском шоссе

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный попал в автомобильную аварию на юго-западе Москвы. Инцидент сам укротитель диких животных в подробностях описал в своем Instagram.

ДТП произошло около 2:00 в четверг, 13 сентября, на Киевском шоссе недалеко от бизнес-парка «Румянцево», следует из отмеченной в посте геолокации.

Артист снял последствия ДТП на видео, вернувшись к месту происшествия на другом автомобиле. По словам Запашного, он ехал во втором ряду слева, когда в него врезалось такси. В результате столкновения такси отлетело в сторону и врезалось в стоящий на проезжей части Мercedes, который незадолго до этого уже успел стать участником легкой аварии, сообщает телеканал «360».

«Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в стоящий Мercedes», — рассказал Запашный.

Полиция быстро приехала на место ДТП, передает НСН.

Дрессировщик не получил серьезных травм, но в его автомобиле заклинило дверь. О других пострадавших или жертвах Запашный не сообщил.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 12 сентября поддержал инициативу об установке в такси тахографов, позволяющих контролировать время в пути и отдых.