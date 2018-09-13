Сенатор рассказал об условиях отмены Евросоюзом санкций против России

В Европейском союзе появляется всё больше стран, которые недовольны разрывом отношений с Россией, и как только одно из западных государств официально откажется поддерживать антироссийские санкции, меры сами по себе прекратят действовать.

Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал порталу iz.ru продление санкций Евросоюза против граждан и организаций из РФ.

«Думаю, как только одна из стран откажется поддерживать, санкции сами по себе прекратят действовать. Но пока думаю, это будет не скоро», — сказал парламентарий.

Джабаров отметил, что на новости о продлении мер в отношении России не нужно реагировать.

«Ничего нового каждые полгода не узнаем. Это будет длиться ровно до тех, пор пока американцы не дадут отмашку своим младшим братьям: «Можете снимать санкции», — считает сенатор.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, страна продолжает развиваться в отличие от ЕС.

«Россия развивается достаточно неплохо. На Восточный форум (Восточный экономический форум. — Ред.) приехали огромное количество людей. Заключены сделки на 2 трлн рублей. От санкций, если Россия что-то теряет, то Европейский союз теряет еще больше», — заключил он.

13 сентября ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России. Они касаются 155 физических лиц и 44 организации. США и Евросоюз вводят санкции против РФ с 2014 года из-за ситуации на Украине и вопроса принадлежности Крыма. Полуостров вошел в состав России в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Более 95% жителей региона высказались за возвращение в состав РФ.