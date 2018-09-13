«Россети» прошли подготовку к холодам в ЦФО

Компания «Россети» 12 сентября провела комплексные учения в рамках подготовки субъектов Центрального федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018–2019 годов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

В рамках учений отрабатывались навыки и действия в соответствии с полученным заданием: «24 декабря при прохождении циклона по территории ЦФО произошло выпадение обильных осадков в виде снега, ледяного дождя, с усилением ветра с порывами до 25 м/с, приведших к массовым отключениям электросетевых объектов и нарушениям электроснабжения потребителей на территориях Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областей».

Предприятия группы «Россети» отработали взаимодействие со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, территориальными подразделениями МЧС России, Федеральным дорожным агентством Росавтодор, а также подрядными и территориальными сетевыми организациями. Всего в тренировках были задействованы 117 бригад энергетиков — свыше 430 человек и 130 единиц техники.

«Все предприятия, принимавшие участие в проводимых группой компаний «Россети» учениях, отлично справились с заданием», — отметил главный инженер компании Дмитрий Гвоздев.

Мероприятия были направлены на повышение эффективности мобилизации сил и средств, включая межрегиональное маневрирование, устранение аварий на электросетевых объектах, организацию временных схем электроснабжения потребителей с применением резервных источников электроснабжения, деятельность контакт-центров и горячих линий и информирование населения о планируемых сроках ликвидации последствий аварий.

Кроме того, в рамках учений на базе Ногинского спасательного центра МЧС России был организован смотр образцов передовой техники и технологий, применяемых при ликвидации аварий.

«По результатам осенне-зимнего периода 2017–2018 мы достигли 9-процентного снижения аварийности по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при технологических нарушениях сократилась на 19%, а среднее время восстановления составило 2,8 часа против 3,5 часа годом ранее. Убежден, такие показатели стали возможны благодаря системной подготовке и усиленным тренировкам», — заявил директор компании «Россети» Павел Ливинский.