Прямой эфир

«Россети» прошли подготовку к холодам в ЦФО

0
Фото: ТАСС/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Россети» 12 сентября провела комплексные учения в рамках подготовки субъектов Центрального федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018–2019 годов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

В рамках учений отрабатывались навыки и действия в соответствии с полученным заданием: «24 декабря при прохождении циклона по территории ЦФО произошло выпадение обильных осадков в виде снега, ледяного дождя, с усилением ветра с порывами до 25 м/с, приведших к массовым отключениям электросетевых объектов и нарушениям электроснабжения потребителей на территориях Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областей».

Предприятия группы «Россети» отработали взаимодействие со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, территориальными подразделениями МЧС России, Федеральным дорожным агентством Росавтодор, а также подрядными и территориальными сетевыми организациями. Всего в тренировках были задействованы 117 бригад энергетиков — свыше 430 человек и 130 единиц техники.

«Все предприятия, принимавшие участие в проводимых группой компаний «Россети» учениях, отлично справились с заданием», — отметил главный инженер компании Дмитрий Гвоздев.

Мероприятия были направлены на повышение эффективности мобилизации сил и средств, включая межрегиональное маневрирование, устранение аварий на электросетевых объектах, организацию временных схем электроснабжения потребителей с применением резервных источников электроснабжения, деятельность контакт-центров и горячих линий и информирование населения о планируемых сроках ликвидации последствий аварий.

Кроме того, в рамках учений на базе Ногинского спасательного центра МЧС России был организован смотр образцов передовой техники и технологий, применяемых при ликвидации аварий.

«По результатам осенне-зимнего периода 2017–2018 мы достигли 9-процентного снижения аварийности по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при технологических нарушениях сократилась на 19%, а среднее время восстановления составило 2,8 часа против 3,5 часа годом ранее. Убежден, такие показатели стали возможны благодаря системной подготовке и усиленным тренировкам», — заявил директор компании «Россети» Павел Ливинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Россети» показали устойчивый рост прибыли по итогам I полугодия
«Россети» и «Ростех» будут сотрудничать в проекте цифровизации электросетей

 

 

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017