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Жители сибирской деревни скинулись на памятник участникам войны

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В деревне Новокаменево Куйбышевского района Новосибирской области установили обелиск памяти участников Великой Отечественной войны. Это один из самых маленьких населенных пунктов региона, там живут всего около 40 человек. Средства на памятник собирали со всех жителей, также поступила поддержка из областного и местного бюджетов.

В годы войны из Новокаменево на фронт ушел 41 сельчанин, 20 бойцов погибли. Теперь их имена увековечены в родной деревне, пишет vn.ru. В ближайшее время возле обелиска появятся зеленые насаждения и детская площадка.

Напомним, в конце августа в деревне Ивановское Орловской области установили памятник советскому солдату-победителю. Его открытие приурочено к 75-й годовщине победы на Орловско-Курской дуге. Осенью 1941 года севернее Орла — на Мценском направлении — начиналась битва за Москву.

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