Солярий для лошадей построят в цирке Красноярска

Красноярский цирк готовят к реконструкции. Его двери закроются после окончания новогодней программы, в феврале 2019 года. Работы продолжатся 15 месяцев.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, цирк не ремонтировали 47 лет. Изначально его планировали закрыть на реконструкцию к Универсиаде, но из-за корректировки проекта сроки сдвинули. Генподрядчик работ пока не опеределен, конкурс по отбору запланирован на октябрь 2018 года.

По словам финансового директора цирка Александра Рыжова, пространства для животных планируют обустроить по самым передовым технологиям. Так, у лошадей появится не только душ, но и солярий. Для морских животных построят бассейн, который при необходимости можно будет использовать для размещения клеток с хищниками.

У цирка также будет самая современная акустическая система и постановочное освещение. Авторы проекта решили сохранить уникальную мозаику, которая украшает холл второго этажа. Она уже стала исторической деталью.

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского состоялся всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». За звание лучших цирковых артистов боролись более 100 участников из 13 стран.