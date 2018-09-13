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Украинка пыталась провезти через границу 50 бэушных IPhone

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Фото: Global Look Press/ZB/Fernando Gutierrez-Juarez
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Женщина попыталась перевести через украинско-российскую границу 49 смартфонов IPhone, сообщает погранслужба.

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Инцидент произошел ночью 13 сентября в пункте пропуска «Гоптовка». Внимание пограничников Харьковского отряда привлекла украинка 1962 года рождения, которая шла пешком к КПП. Прибыв к месту, она начала сильно волноваться, и силовики провести досмотр.

Выяснилось, что под юбкой у украинки были спрятаны гаджеты, при этом уже бывшие в употреблении. Чтобы спрятать айфоны, злоумышленница сшила из ткани большие карманы, надела их на ноги на манер штанов и перевязала веревкой для надежности.   

Телефоны изъяли в установленном порядке.

12 сентября в США представили три новых модели iPhone и смарт-часы Apple Watch. На презентации в Купертино были представлены модели XS, XS Max и XR.

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