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Иркутских коммунальщиков привели в режим готовности из-за снега

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Дорожные службы Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за выпавшего сегодня, 13 сентября, мокрого снега. На трассах Р-244 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» задействовано более 50 единиц техники.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прибайкалье», специалисты разработали схемы объездных маршрутов и определили места, где будут находиться временные стоянки автотранспорта.

В Заполярье ученые зафиксировали рекордное потепление. В арктической зоне России средняя годовая температура превышает норму прошлого года на 3,23 градуса. Это данные Минприроды РФ.

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