Девочка получила разрыв селезенки в детском саду на Урале

В селе Черемисском Режевского района Свердловской области маленькая девочка получила разрыв селезенки по время прогулки в детском саду. Ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, 11 сентября воспитанница детского сада побежала за мячом, запнулась и упала. Девочку осмотрели фельдшер детсада, а затем врач. После этого состояние ребенка ухудшилось, и она была доставлена в больницу Екатеринбурга, где врачи поставили диагноз «разрыв селезенки», пишет ИА «Ура.ру».

По факту произошедшего Режевская городская прокуратура организовала проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны воспитателей.

Помимо этого, прокуратура затребует документы о состоянии здоровья девочки, чтобы выяснить степень тяжести причиненного ей вреда.