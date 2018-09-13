Прямой эфир

Девочка получила разрыв селезенки в детском саду на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Черемисском Режевского района Свердловской области маленькая девочка получила разрыв селезенки по время прогулки в детском саду. Ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, 11 сентября воспитанница детского сада побежала за мячом, запнулась и упала. Девочку осмотрели фельдшер детсада, а затем врач. После этого состояние ребенка ухудшилось, и она была доставлена в больницу Екатеринбурга, где врачи поставили диагноз «разрыв селезенки», пишет ИА «Ура.ру».

По факту произошедшего Режевская городская прокуратура организовала проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны воспитателей.

Помимо этого, прокуратура затребует документы о состоянии здоровья девочки, чтобы выяснить степень тяжести причиненного ей вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверяет скрывший падение ребенка из окна детсад в Астрахани
Руководителя детсада оштрафовали за побег ребенка в Благовещенске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017