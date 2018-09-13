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Около 400 операторов связи зарегистрировались на портале Роскомнадзора

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Около 400 операторов связи создали аккаунты на разработанном Роскомнадзором портале для получения разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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Портал операторов был открыт в конце 2017 года и к настоящему времени на нем свои личные кабинеты открыли уже около 400 операторов, хотя в начале года их было всего 50. При этом к сентябрю количество подаваемых заявок на портале превысило 9,6 тыс.

В Роскомнадзоре рост популярности портала объясняют его удобным функционалом и упрощенной процедурой подачи заявительной документации. Так, пользователи сервиса могут подать одно заявление на несколько видов государственных услуг и отслеживать этапы регистрационных процедур в онлайн-режиме.

7 сентября пресс-служба Роскомнадзора сообщила о запуске упрощенного сервиса приема обращений от граждан и юридических лиц по вопросу противоправной информации в Сети.

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