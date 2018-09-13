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Вулкан Эбеко второй раз за сутки выбросил столб пепла

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Второй раз за сегодня, 13 сентября, столб пепла выпустил вулкан Эбеко на острове Парамушир.

В первый раз выброс был зафиксирован утром — столб пепла был высотой 2,5 км над уровнем моря. Очередной выброс высотой 3,5 км зафиксирован в дневные часы, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

1 сентября высота пеплового столба Эбеко составила около 6 км.

Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от города Северо-Курильска. Его активность возобновилась в середине ноября 2016 года.

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