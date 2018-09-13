Прямой эфир

Владельца рухнувшего на рабочих цеха задержали в Поронайске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине задержали владельца цеха заброшенного бумажного завода, где произошло обрушение стен. Это привело к гибели троих граждан Киргизии. Еще пятеро получили травмы.

Предпринимателю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следственный комитет направил в суд ходатайство о заключении фигуранта дела под стражу, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Следственный комитет по Сахалинской области.

ЧП произошло 19 августа при сносе бумажного завода в Поронайске. Во время демонтажных работ обвалились стены здания. Под обломками оказались рабочие. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших при обрушении завода на Сахалине возросло до трех человек
Обрушилась стена одной из главных достопримечательностей Рима

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017