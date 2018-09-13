Владельца рухнувшего на рабочих цеха задержали в Поронайске

На Сахалине задержали владельца цеха заброшенного бумажного завода, где произошло обрушение стен. Это привело к гибели троих граждан Киргизии. Еще пятеро получили травмы.

Предпринимателю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следственный комитет направил в суд ходатайство о заключении фигуранта дела под стражу, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Следственный комитет по Сахалинской области.

ЧП произошло 19 августа при сносе бумажного завода в Поронайске. Во время демонтажных работ обвалились стены здания. Под обломками оказались рабочие. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».