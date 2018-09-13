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Дочь миллиардера из Индии начала поиск слуг для «облегчения» студенческой жизни

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth
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Поступившая в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии дочь миллиардера из Индии объявила о наборе на работу 12 слуг, которые должны «облегчить» ей студенческую жизнь.

Как пишет The Sun, отец уже купил девушке особняк, чтобы той не пришлось жить в общежитии. Теперь студентка ищет шеф-повара, горничную, шофера и других работников сферы обслуживания.

Согласно размещенным объявлениям, слугам обещают платить около 30 тыс. фунтов (2,7 млн рублей) в год. 

В августе СМИ составили рейтинг заработка знаменитостей и миллиардеров за один час. К примеру, актер Джордж Клуни за 60 минут зарабатывает более $27 тыс.

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