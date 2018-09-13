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Москвичам пообещали кратковременные дожди 13 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кратковременные дожди, облачность и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, 13 сентября.

«При облачной с прояснениями погоде преимущественно в первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь», — сообщается на портале «Метеоновости».

Отмечается, что максимальная температура воздуха после обеда составит 18–20 градусов, по области — от 15 до 20 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, ночью температура составит от 6 до 8 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, что 17 сентября средняя дневная температура в Москве понизится до нулевой отметки.

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