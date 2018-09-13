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Завод по выращиванию элитных сортов сои построят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае появится завод по выращиванию элитных сортов сои. Соглашение о его строительстве заключили краевое правительство, ПАО «Сбербанк» и ООО «Спорос» в рамках четвертого Восточного экономического форума.

Как уточняет ИА AmurMedia, строительство уже началось в городе Бикине. Его проектная мощность составит 15 тыс. т семян в год. Общая площадь посева — 12 тыс. га. Половину из них задействуют под семенные посевы. Предполагается, что завод будет обеспечивать элитными семенами сои, ячменя и кукурузы сельхозпредприятия Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока.

По словам первого зампредседателя регионального правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки, край должен стать центром развития семеноводства на Дальнем Востоке. Такой востребованный продукт, как семена сои, аграрии вынуждены закупать либо за рубежом, либо в других регионах страны. Таким образом, появление завода решит задачи по импортозамещению.

Планируется сдать в эксплуатацию первую очередь завода уже в октябре 2018 года.

11 сентября сообщалось о том, что в Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул. Это будет совместный проект с компанией из Японии.

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