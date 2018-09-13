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Глава Пензенской области осмотрел главные реконструируемые объекты Пензы

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел главные объекты Пензы, на которых ведутся работы по реконструкции.

Как сообщает пресс-центр правительства области, глава региона посетил набережную реки Суры. До ноября 2018 года на ней планируют установить ограждение прогулочной зоны, укрепить склон и установить новые лестничные марши. Помимо этого, в этом году хотят оборудовать пандус у подвесного моста и поставить светильники в верхней зоне, пишет ИА «Пенза-пресс».

Губернатор обратил особое внимание на отмель, которая образовалась на реке. По его словам, русло Суры было очищено, но теперь необходимо убрать появившуюся насыпь. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Помимо этого, Иван Белозерцев посетил площадь Ленина, которая после реконструкции должна полностью преобразиться. Там должны появиться зеленая зона, скамейки, освещение, а также будет протекать «река времени» — символ реки Шолоховки. Работы на этом объекте губернатор поручил ускорить, чтобы успеть сделать как можно больше до прихода дождей.

Также губернатор предложил продумать обустройство новой отдельной зоны для влюбленных. По его словам, пока есть время можно придумать объект, где может остановиться влюбленная пара, сфотографироваться, объект, который станет место притяжения людей.

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