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Ремонтные работы во дворах Орла завершат к 20 сентября

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Ремонт дворов в Орле находится на завершающей стадии. Завершить работы планируется 20 сентября. Об этом главе администрации города Александру Муромскому доложил начальник управления капитального строительства города Сергей Костиков на рабочем совещании, которое состоялось 11 сентября.

На данный момент из 73 дворов, включенных в программу «Формирование комфортной городской среды», асфальт уложен на 63, из них 38 объектов уже приняты. Помимо этого, благоустройство включало установку скамеек, урн, ремонт проездов и установку освещения, сообщает InfoOrel.ru.

Глава городской администрации напомнил, что все работы необходимо завершить до 20 сентября. После этого будут проводиться приемка, лабораторные испытания, работа над замечаниями.

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