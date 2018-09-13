Памятник архитектуры хотят снести в Уфе

В Уфе планируют снести здание Полежаевского пансиона, которое является памятником архитектуры. Это одно из немногих сохранившихся первых каменных зданий, которые были обозначены на плане города в 1852 году. Об этом сообщают активисты движения «Архзащита».

Первое судебное заседание по вопросу сноса объекта по иску Верховного суда республики к Управлению охраны памятников состоится сегодня, 13 сентября, в Арбитражном суде Республики Башкортостан. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По словам историков, дом № 8 на Карла Маркса построен в 70-х годах XIX века. В 1876 году он был приобретен Губернским земским собранием для Полежаевского приюта для бедных воспитанников гимназии. В 1890 году приют был закрыт, а здание отдано под богадельню. В последующие годы оно сдавалось в аренду по квартирам, затем в нем открыли Бактериологический институт Уфимского губернского земства.

На данный момент дом находится в очень плохом состоянии и занавешен баннерами. Вопрос о его реставрации возникал в течение нескольких лет, но так и не был решен.