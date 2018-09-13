Десятки школ Карелии завершат ремонт к 31 октября

К началу нового учебного года 16 из 66 образовательных учреждений Карелии завершили ремонтные работы и реконструкцию. Остальные планируют закончить ремонт к 31 октября. Об этом на заседании профильного комитета Заксобрания республики сообщила заместитель министра образования республики Наталья Волкова.

По словам чиновника, районам и городским округам было направлено по 4 млн рублей субсидий из регионального бюджета. Органы местного самоуправления сами распределяли средства между учебными организациями, как правило, между теми, кто имел предписания контрольно-надзорных органов и решения судов.

Полученные средства были направлены на ремонт кровель и спортивных залов, а также реконструкцию инженерных систем, пишет ИА «Карелinform».

К 1 сентября 2018 года ремонтные работы удалось завершить в 16 школах республики, в остальных 50 его планируют завершить к 31 октября. На данный момент полученные денежные средства освоены на 93%.

По словам Волковой, все оставшиеся работы будут проводиться в школах в выходные дни и в будни после 15:00 с соблюдением всех правил безопасности.