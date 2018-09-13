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Американец застрелил пять человек и совершил самоубийство

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Фото: youtube.com
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Вооруженный мужчина застрелил пять человек в американском штате Калифорния, а затем совершил суицид. Как передает телеканал ABC, инцидент произошел вечером 12 сентября в городе Бейкерсфилд.

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По данным полиции, сначала мужчина пришел с супругой в офис транспортной компании, но у него возник конфликт с другим посетителем, и он выстрелил в него. После этого мужчина нанес смертельные огнестрельные ранения своей жене и еще одному человеку, вошедшему в помещение.

Затем стрелок покинул офис и направился к жилому дому, где застрелил еще двух человек. Добравшись до другого района города, мужчина похитил машину, в которой находились женщина и ребенок. Сами они не пострадали, но стрелявший угнал их авто и скрылся. Однако когда злоумышленник заметил, что его преследует полиция, он припарковал машину и покончил с собой.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По их версии, убийства были не случайными.

11 сентября стрельба произошла на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас в штате Невада. В результате инцидента погиб 18-летний молодой человек.

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