Американец застрелил пять человек и совершил самоубийство

Вооруженный мужчина застрелил пять человек в американском штате Калифорния, а затем совершил суицид. Как передает телеканал ABC, инцидент произошел вечером 12 сентября в городе Бейкерсфилд.

По данным полиции, сначала мужчина пришел с супругой в офис транспортной компании, но у него возник конфликт с другим посетителем, и он выстрелил в него. После этого мужчина нанес смертельные огнестрельные ранения своей жене и еще одному человеку, вошедшему в помещение.

Затем стрелок покинул офис и направился к жилому дому, где застрелил еще двух человек. Добравшись до другого района города, мужчина похитил машину, в которой находились женщина и ребенок. Сами они не пострадали, но стрелявший угнал их авто и скрылся. Однако когда злоумышленник заметил, что его преследует полиция, он припарковал машину и покончил с собой.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По их версии, убийства были не случайными.

11 сентября стрельба произошла на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас в штате Невада. В результате инцидента погиб 18-летний молодой человек.