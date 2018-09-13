Кадыров отреагировал на конфликт между Нурмагомедовым и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеобращение, в котором прокомментировал конфликт рэп-исполнителя Тимати и обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Ролик выложен на странице рэпера в Instagram.

«Не обижайте друг друга! Хабиб с Тимати поймут. Просто Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Селфи снимаете? Говорите про Тимати всякое. Мы будем у себя наводить порядок», — сказал Кадыров.

Он добавил, что лучше привлекать гостей на Кавказ и развивать туризм. «Поэтому давайте жить дружно», — заключил глава Чечни.

Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым произошел ранее в сентябре. Музыкант и спортсмен разошлись во мнениях относительно отмены концерта Егора Крида на Кавказе.

6 октября в Лас-Вегасе состоится бой Нурмагомедова с бойцом MMA Коннором Макгрегором. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. Поклонники смешанных единоборств раскупили все билеты на бой в течение трех минут после начала продаж. Самый дорогой билет на поединок стоил $2505, а самый дешевый — $205.