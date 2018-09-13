СМИ рассказали о панике руководства Google после победы Трампа на выборах

Победа республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США 2016 года привела в состояние паники и шока основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа.

Новостной интернет-сайт Breitbart News выложил видеозапись встречи руководителей Google, состоявшейся вскоре после президентских выборов.

«Как иммигрант и беженец я определенно считаю эти выборы крайне обидными и уверен, что многие из вас думают так же. Я полагаю, что наступило время большого стресса, противоречащее многим нашим ценностям», — приводит ТАСС слова Брина.

При этом вице-президент компании Кент Уолкер назвал итоги выборов «не первым признаком поднимающейся волны национализма и популизма».

Трамп ранее раскритиковал Google за то, что поисковик избирательно показывает новости о нем. По его мнению, в выдачу поисковика попадают новости «лживого CNN», в то же время «честные республиканские и консервативные медиа» Google не пропускает.