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Посольство Польши объяснило увольнение выпускников МГИМО обучением в СССР

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение из МИДа республики выпускников МГИМО — не новость, а сложившаяся много лет назад практика.

«Считается, что раз они обучались еще в Советском Союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИДе», — сказал дипломат.

По его словам, это считается «очевидностью» в Польше, передает «Газета.ру».

10 сентября глава МИДа Польши Яцек Чапутович заявил, что практически все сотрудники министерства иностранных дел республики, окончившие МГИМО, уволены.

Весной МИД Польши предупредил граждан страны об опасности посещения России — в ведомстве заявили о существовании террористической угрозы.

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