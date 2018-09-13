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В конгрессе США одобрили запрет на потребление мяса собак и кошек

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Палата представителей конгресса США приняла закон, согласно которому на территории страны запрещается забой, транспортировка, хранение и продажа кошек и собак с целью дальнейшего употребления в пищу.

Как уточняет телеканал CBS, инициаторами введения запрета стали член Республиканской партии Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстинг. Нарушителя закона грозит штраф в размере $5 тыс.

«Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США», – заявил Хэйстинг после одобрения законопроекта. Он призвал своих коллег в сенате также поддержать инициативу.

Запрет не распространяется на индийские племена, представители которых могут употреблять мясо кошек и собак «в рамках религиозной церемонии».
 

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