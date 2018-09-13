Шесть человек задержаны после драки на северо-востоке Москвы

Массовая драка произошла вечером 12 сентября около торгового центра в районе Отрадное на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Как уточнили правоохранители, сообщение о массовом конфликте на улице Декабристов поступило в 20:58 мск. Прибывший на место наряд полиции задержал шестерых граждан, они доставлены в территориальный ОВД.

«В настоящее время проводится опрос задержанных. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента», — заявили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время не располагают данными о пострадавших в результате инцидента.

В конце июля массовая драка произошла между футбольными фанатами на Курском вокзале Москвы. Один из участников потасовки скончался.