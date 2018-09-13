Бывшего президента Сальвадора приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший президент Сальвадора Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщили в прокуратуре центральноамериканской республики.

Антонио Сака стал первым бывшим главой Сальвадора, которого осудили за преступления, связанные с коррупцией, в том числе отмывание денег и активов и хищения, пишет «РИА Новости».

Экс-президент был арестован в октябре 2016 года за растрату госсредств. Он не смог объяснить происхождение $5 млн на своих счетах, причем они появились еще во время его правления с 2004 по 2009 годы.