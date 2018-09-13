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Число жертв при наезде на толпу в Китае возросло до девяти

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Количество погибших в результате наезда внедорожника на прохожих в китайском городе Хэнъян (провинция Хунань) возросло до девяти.

Как пишет издание Globo Times, ранее было известно о трех погибших.

Инцидент произошел накануне вечером, 12 сентября. Автомобиль Land Rover наехал на толпу людей на городской площади. В результате инцидента пострадали как минимум 43 человека.

По данным местных правоохранителей, водитель внедорожника по имени Ян Цзанъюнь прежде неоднократно имел проблемы с законом. Он задержан.

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