Число жертв при наезде на толпу в Китае возросло до девяти

Количество погибших в результате наезда внедорожника на прохожих в китайском городе Хэнъян (провинция Хунань) возросло до девяти.

Как пишет издание Globo Times, ранее было известно о трех погибших.

Инцидент произошел накануне вечером, 12 сентября. Автомобиль Land Rover наехал на толпу людей на городской площади. В результате инцидента пострадали как минимум 43 человека.

По данным местных правоохранителей, водитель внедорожника по имени Ян Цзанъюнь прежде неоднократно имел проблемы с законом. Он задержан.