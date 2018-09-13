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В России за последние четыре года стало вдвое больше должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За последние четыре года количество россиян с непогашенной просрочкой платежа более шести месяцев выросло вдвое. В первом полугодии 2018 года количество таких должников составило 6,7 млн человек, что на 12,1% больше показателей аналогичного периода в 2014 году, когда клиентами с безнадежной просрочкой стали 3,09 млн человек. Это следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сделанных для «Известий».

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Эксперты объясняют это падением реальных доходов населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей банками. При этом они отмечают, что по итогам года доходы граждан могут увеличиться на 1–2,5%, что резко замедлит рост объема безнадежных долгов. Доля заемщиков с непогашенной просрочкой от шести месяцев составит 12,2–12,3%, увеличившись лишь незначительно.

Повышение реальных доходов в этом году связано с резким ростом зарплат, в частности в бюджетной сфере. Как следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития, оплата труда в госсекторе в реальном выражении по итогам года вырастет на 6,9%. Пик увеличения зарплат придется на 2024 год.

Рост реальных зарплат и доходов населения частично решит проблему безнадежных долгов. Однако на ситуацию продолжит влиять большое количество выданных займов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Долг с выдержкой: безнадежных должников стало вдвое больше с начала кризиса

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