Пентагон заявил об отсутствии фактов подготовки химатаки в Сирии

Американское министерство обороны не располагает никакими свидетельствами подготовки организацией «Белые каски» совместно с террористами химической атаки против мирных жителей в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Белые каски» представляет собой гуманитарную организацию, которая спасла тысячи жизней и которая продолжает реагировать на бомбардировки ВС России и Сирии», — ответил Робертсон на просьбу ТАСС прокомментировать информацию Минобороны России о подготовке химатаки.

Представитель Пентагона отметил «героическую деятельность «Белых касок», добавив, что Вашингтон и международное сообщество продолжат оказывать поддержку организации.

12 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что террористы готовят химическую атаку против сирийского населения с применением хлора, чтобы затем обвинить в его использовании правительственные войска. По данным российских военных, к подготовке атаки причастны «Белые каски».