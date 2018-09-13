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Россия продолжит защищать журналиста Вышинского в Совете Европы

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Фото: РИА Новости
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Преследование украинскими властями главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учетом его проблем со здоровьем. Его защита является одной из главных задач России на ближайшее время. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.

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Постпред отметил тяжесть сложившейся на Украине ситуации в сфере свободы слова, когда Киев преследует не только российских журналистов, но и украинцев, высказывающих отличное от официальной точки зрения мнение.

По его словам, Совет Европы не оставил эту ситуацию без внимания. В частности, озабоченность данной ситуацией выразила комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович. Что касается российской делегации, то она неоднократно обращала и будет обращать внимание руководства СЕ на гонения на российских журналистов.

В мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Москва назвала действия СБУ произволом и потребовала прекратить насилие над представителями СМИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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