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Терри отказался переходить в «Спартак»

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Защитник сборной Англии Джон Терри отказался переходить в «Спартак». От этого решения 37-летнего футболиста отговорила его семья.

Спортсмен вел активные переговоры с московским клубом, но в последний момент передумал, назвав потенциальный трансфер «неправильным шагом», пишет «Газета.ру».

«После долгих размышлений я решил отклонить предложение. Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в этом сезоне», — написал Терри на своей странице в Instagram.

Футболист также заявил, что впечатлен профессионализмом «Спартака», отметив амбициозность клуба.

11 сентября сообщалось, что Терри получил российскую визу и ведет переговоры с Москвой. При этом уже тогда ходили слухи о возможном срыве перехода бывшего защитника «Челси». У спортсмена и его семьи возникли сомнения в целесообразности переезда на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.

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