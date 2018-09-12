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В МИД Кубы опровергли причастность России к «акустическим атакам»

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Глава департамента США в министерстве иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио назвал заявления о причастности России к «акустическим атакам» безосновательными. Телеканал NBC, распространивший эту информацию, дипломат обвинил в ведении опасной игры и создании интриг.

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«Статья NBC представляет собой опасную игру. Она намекает на сговор третьих стран на Кубе без доказательств или оснований, цитируя неназванные источники и создавая интриги», — написал де Коссио в Twitter.

Он добавил, что Куба сама не совершает никаких действий против иностранных дипломатов и не позволяет никому их совершать на своей территории.

11 сентября телекомпания NBC со ссылкой на анонимные источники, знакомые с расследованием, заявила, что спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия.

Американские власти утверждают, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016-го по август прошлого года пострадали 24 американских дипломата. Все они жаловались на различные симптомы — потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение равновесия. Установить причину недомогания не удалось. США возложили тогда ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне 2018 года история с «акустическими атаками» повторилась в Китае. В Госдепартаменте тогда заявили, что этот инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.

Позже официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт выступила с заявлением, в котором призывала скептически относиться к публикации NBC и напомнила, что расследование еще не завершено.

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