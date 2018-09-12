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Содержание сквера и острова в Калининграде обойдется в 55 млн рублей

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На содержание сквера на Ленинском проспекте и острова Октябрьский в Калининграде направят 55 млн рублей. Решение об этом приняли сегодня, 12 сентября, на заседании горсовета.

По словам главы горсовета Андрея Кропоткина, денежные средства пойдут на уборку, окашивание и содержание территорий в порядке. Так, площадь острова, за которой нужно ухаживать, составляет около 20 га, пишет «Калининград.Ru».

Кропоткин также подчеркнул, что власти города уже содержат эти территории, но ранее на них не выделялись дополнительные средства.

Сквер на Ленинском проспекте был торжественно открыт 6 июля 2018 года. На площади был установлен фонтан, высажено более 30 сосен и несколько тысяч кустарников.

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