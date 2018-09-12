Владимир Путин предложил премьеру Японии заключить договор о мире

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами в течение года.

«Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас. Давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», — заявил российский лидер во время Восточного экономического форума во Владивостоке, пишет «РИА Новости».

По мнению Путина, мирное соглашение облегчило бы двум странам «решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет».

Министерство иностранных дел Японии, в свою очередь, никак не прокомментировало высказывание президента РФ.

Замглавы российского МИДа Игорь Моргулов заявил, что работа над мирным соглашением с Японией ведется постоянно. По его мнению, предложение Путина может создать подходящую атмосферу для разрешения российско-японских проблем.

Между Россией и Японией отсутствует мирное соглашение на протяжении почти 70 лет. Основной причиной споров являются четыре острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония претендует на данные территории на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года.

По окончании Второй мировой войны страны так и не подписали мирного договора. По мнению России, острова стали частью СССР по итогам войны и их принадлежность РФ неоспорима.