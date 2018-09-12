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Во Франции создали шампанское для употребления в невесомости

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Фото: Global Look Press/Rosseforp
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Во Франции разработали бутылку для шампанского, которое богатые космические туристы смогут пить в невесомости.

Емкость разделена на две части — в большом верхнем резервуаре находится напиток, а снизу специальный управляемый клапан.

Бутылку для винодельческого дома Mumm разработал дизайнер Октав де Голль, который является потомком Шарля де Голля, пишет Daily Mail.

Презентация игристого вина состоится 12 сентября. Журналисты смогут продегустировать шампанское на специальном самолете Airbus Zero-G, который вылетит из Реймса (город в историческом регионе Шампань — Ред.).

Самолет выполнит серию параболических маневров, чтобы на 20 секунд вызвать состояние невесомости.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в мае представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну. На снимках видно, что разработка представляет собой капсулу с крупными иллюминаторами.

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