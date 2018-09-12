Новый Lexus ES оснастят камерами вместо боковых зеркал

Седан Lexus ES получит вместо боковых зеркал камеры, которые будут передавать изображение на специальные дисплеи в салоне машины.

Технология под названием Digital Outer Mirrors должна дебютировать уже в октябре 2019 года. Изначально она будет доступна только для автомобилей в Японии. Внешне камеры похожи на обычные зеркала, только размер их меньше.

По словам производителя, новая технология позволит увеличить обзор для водителя, аэродинамические свойства машины, а также снизить уровень шума от ветра, пишет Autonews.

Европейская премьера обновленного Lexus ES состоится на автосалоне в Париже в октябре текущего года. Седан уже доступен для заказа в России. Его стартовая цена составляет 2,6 млн рублей. Модель доступна с двигателями 2 л (150 л.с.), 2,5 л (200 л.с.) и 3,5 л V6 (249 л.с.).

5 сентября сообщалось, что Mitsubishi запустила в Калуге производство обновленного Mitsubishi Outlander. Первые машины поступят в официальные дилерские центры в России в сентябре 2018 года.