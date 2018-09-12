Гендиректором «Медиа Бизнес Солюшенс» станет Екатерина Тихомирова

Должность генерального директора компании «Медиа Бизнес Солюшенс», оказывающей услуги бэк-офиса для холдингов «Национальная Медиа Группа» и «СТС Медиа», займет Екатерина Тихомирова. Об этом стало известно порталу iz.ru в среду, 12 сентября.

До настоящего времени Тихомирова занимала должность гендиректора компании АО «АС РУС медиа» (издатель Forbes Russia) и вице-президента медиахолдинга ACMG. А с 2012 по 2016 год она возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа», который осуществляет управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и многими другими.



6 июня сообщалось, что «Национальная Медиа Группа» и «СТС Медиа» создали единую онлайн-платформу для видеоконтента More.TV.