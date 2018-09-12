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Премьер-министр Кореи рассказал о любви к Пушкину и Пугачевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён рассказал о своей любви к поэту Александру Пушкину и российской певице Алле Пугачевой.

Во время выступления на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он заявил, что произведения русской литературы и искусства дают корейцам утешение и вдохновение.

«Я тоже в молодости зачитывался произведениями великих русских писателей, таких как Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов. А песня «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой — это одна из самых любимых песен», — приводит слова премьер-министра «Газета.ру».

Ли Нак Ён также подтвердил направленное Сеулом президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Южную Корею в ближайшее время. Он передал российскому лидеру особый привет от имени главы республики Мун Чже Ина и отметил, что политик очень хотел принять участие в ВЭФе, но не смог из-за важной встречи представителей Севера и Юга на Корейском полуострове.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и завершится 13 сентября.

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