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Кротовые норы обнаружили на поле стадиона «Металлист» в Харькове

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Фото: twitter.com/FC SHAKHTAR DONETSK
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Кротовые норы обнаружили на поле харьковского стадиона «Металлист», где через неделю пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом», сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.

Норы нашли около углового флажка у северной трибуны. «Кроты» — одно из прозвищ донецкого «Шахтера».

Матч между «Хоффенхаймом» и «Шахтером» должен состояться в Харькове 19 сентября, передает RT.

10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Мадридский «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов, был признан лучшим клубом 2018 года.

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