Кротовые норы обнаружили на поле стадиона «Металлист» в Харькове

Кротовые норы обнаружили на поле харьковского стадиона «Металлист», где через неделю пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом», сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.

Норы нашли около углового флажка у северной трибуны. «Кроты» — одно из прозвищ донецкого «Шахтера».

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

Матч между «Хоффенхаймом» и «Шахтером» должен состояться в Харькове 19 сентября, передает RT.

10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Мадридский «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов, был признан лучшим клубом 2018 года.