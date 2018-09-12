Прямой эфир

Освоившая произношение слова «гамбургер» собака восхитила Сеть

0
Фото: twitter.com/beni_shiba (@a_t_k123)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Собака из Японии, произносящая слово «гамбургер», восхитила пользователей Сети. Видеозапись беседы хозяйки со своим питомцем опубликована в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как пес породы сиба-ину по кличке Бени учится говорить по-японски, и некоторые слова ему уже удаются.

Как отмечает телеканал «360», хозяйка пытается научить своего пса двум словам: taberu, что в переводе с японского означает «есть», и hanbagu — «гамбургер».

В комментариях отметили, что иногда Бени халтурит и просто начинает лаять, но в остальных случаях человеческие слова в его исполнении звучат убедительно. В конце видео за свои старания собака получает лакомство.

Как пишет «Ридус»,  ролик уже стал вирусным. В настоящее время его посмотрели 143 тыс. раз. В комментариях к записи многие журналисты высказали желание взять у Бени интервью. Некоторые пользователи даже вдохновились на обучение своих домашних питомцев человеческим разговорам. 

5 сентября сообщалось, что в США собака со вставной челюстью напугала и развеселила пользователей Сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собака помогла американцу избежать срока за насилие над дочерью
В Instagram разрыв между количеством фото собак и котов составил 25 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017