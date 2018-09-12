Освоившая произношение слова «гамбургер» собака восхитила Сеть

Собака из Японии, произносящая слово «гамбургер», восхитила пользователей Сети. Видеозапись беседы хозяйки со своим питомцем опубликована в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как пес породы сиба-ину по кличке Бени учится говорить по-японски, и некоторые слова ему уже удаются.

Как отмечает телеканал «360», хозяйка пытается научить своего пса двум словам: taberu, что в переводе с японского означает «есть», и hanbagu — «гамбургер».

В комментариях отметили, что иногда Бени халтурит и просто начинает лаять, но в остальных случаях человеческие слова в его исполнении звучат убедительно. В конце видео за свои старания собака получает лакомство.

Как пишет «Ридус», ролик уже стал вирусным. В настоящее время его посмотрели 143 тыс. раз. В комментариях к записи многие журналисты высказали желание взять у Бени интервью. Некоторые пользователи даже вдохновились на обучение своих домашних питомцев человеческим разговорам.

5 сентября сообщалось, что в США собака со вставной челюстью напугала и развеселила пользователей Сети.