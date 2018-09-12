Освоившая произношение слова «гамбургер» собака восхитила Сеть
Собака из Японии, произносящая слово «гамбургер», восхитила пользователей Сети. Видеозапись беседы хозяйки со своим питомцем опубликована в социальной сети Twitter.
На кадрах видно, как пес породы сиба-ину по кличке Бени учится говорить по-японски, и некоторые слова ему уже удаются.
紅が喋る「食べる」が「ハンバーグ」「アイラブユー」等に聞こえるという意見もあり、ならば「食べる」「ハンバーグ」を分けて喋れるようにしよう！と思ってやってみました🐶— beni_shiba (@a_t_k123) 1 сентября 2018 г.
私はできてると自己満足です☺️☺️ pic.twitter.com/cnPQY552I0
Как отмечает телеканал «360», хозяйка пытается научить своего пса двум словам: taberu, что в переводе с японского означает «есть», и hanbagu — «гамбургер».
В комментариях отметили, что иногда Бени халтурит и просто начинает лаять, но в остальных случаях человеческие слова в его исполнении звучат убедительно. В конце видео за свои старания собака получает лакомство.
Как пишет «Ридус», ролик уже стал вирусным. В настоящее время его посмотрели 143 тыс. раз. В комментариях к записи многие журналисты высказали желание взять у Бени интервью. Некоторые пользователи даже вдохновились на обучение своих домашних питомцев человеческим разговорам.
5 сентября сообщалось, что в США собака со вставной челюстью напугала и развеселила пользователей Сети.