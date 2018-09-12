Великобритания обвинила Россию во лжи по «делу Скрипалей»

Представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк обвинил Россию во лжи в ответ на якобы попытки Лондона получить информацию по делу об отравлении британского шпиона спецслужб и бывшего полковника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы несколько раз запрашивали Россию предоставить отчет о том, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали посредством запутывания и лжи», — цитирует Reuters представителя британского премьера.

По его словам, на сегодняшний день ситуация не изменилась.

Слэк подчеркнул, что международные партнеры Лондона поддержали позицию Великобритании о причастности агентов ГРУ к отравлению Скрипалей.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечалось, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами.

12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и не связаны с криминалом. В этот же день Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий по ситуации.