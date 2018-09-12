Прямой эфир

Хороший урожай зерновых ожидают на Кубани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка посетил одно из ведущих сельхозпредприятий региона – агрофирму «Соревнование». Сейчас там убирают сахарную свеклу, кукурузу и подсолнечник.

В этом году в регионе ожидается хороший урожай зерновых. По последней информации обработано более 700 тыс. га сельхозплощадей из 1,4 млн га. Как напоминают «Кубанские новости», власти края направили обращение в федеральное ведомство с просьбой стабилизировать цены на минеральные удобрения.

В силу погодных причин валовый сбор зерна в России сократится по сравнению с прошлым годом, но государство рассчитывает выйти на достаточно приличные результаты при сборе урожая. По оперативным данным, к 7 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 30 млн га, или 64,5% (в 2017 году — 31,8 млн га).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС ввели в Омской области из-за проблем с уборкой урожая
«Умное земледелие»: агророботы и беспилотные тракторы выйдут на поля
Российские ученые создают технологии будущего для сельского хозяйства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017