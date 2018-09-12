Хороший урожай зерновых ожидают на Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка посетил одно из ведущих сельхозпредприятий региона – агрофирму «Соревнование». Сейчас там убирают сахарную свеклу, кукурузу и подсолнечник.

В этом году в регионе ожидается хороший урожай зерновых. По последней информации обработано более 700 тыс. га сельхозплощадей из 1,4 млн га. Как напоминают «Кубанские новости», власти края направили обращение в федеральное ведомство с просьбой стабилизировать цены на минеральные удобрения.

В силу погодных причин валовый сбор зерна в России сократится по сравнению с прошлым годом, но государство рассчитывает выйти на достаточно приличные результаты при сборе урожая. По оперативным данным, к 7 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 30 млн га, или 64,5% (в 2017 году — 31,8 млн га).