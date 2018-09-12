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В Госдуме предложили принять Дуэльный кодекс

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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму предложение о принятии Дуэльного кодекса России. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает «РИА Новости»

Политик пояснил, что в последнее время появилась тенденция вызывать на дуэль людей, которые высказывают позицию, отличающуюся от точки зрения представителей власти.

Депутат также отметил, что принятие Дуэльного кодекса не предполагает выделения средств из федерального бюджета. «Сам кодекс очень большой, я просто-напросто предлагаю установить правила», — добавил он.

В представленном проекте также отмечается, что дуэль может происходить только между равными по служебному положению, иначе она будет недопустима. Подчеркивается, что государственный служащий, получивший вызов на дуэль от простого гражданина, обязан этот вызов отклонить и обратиться в суд. Такое право предоставляется и обычным людям.

В документе отдельную статью посвятили вызовам на дуэль журналистов, написавших оскорбительны материал. При изучении дела оскорбителем будет считаться либо автор статьи, либо подписавший ее человек.

Проект внесли в Госдуму после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль блогера Алексея Навального, пообещав превратить его в «отбивную». Таким образом Золотов ответил на обвинения со стороны ФБК (Фонда борьбы с коррупцией), что продукты для нужд Росгвардии закупаются по завышенным ценам.

Одним из самых известных в России был Дуэльный Кодекс графа Василия Дурасова. В него входили своды правил, к примеру, дуэлянты не могли страдать психическими расстройствами, должны были твердо стоять на ногах и уверенно держать оружие. Также к поединку допускались только равные по положению противники, а причиной могла послужить поруганная честь. Изначально в дуэлях использовали холодное оружие, но в 18 веке в ход стали пускать дуэльные пистолеты, которые уравнивали условия для обоих противников. Со времен правления Николая I дуэли постепенно прекращались в связи с появлением возможности уклонения и финансового разрешения конфликта.

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