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Две трети россиян оказались готовы переехать ради работы

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Фото: Depositphotos
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Две трети жителей России готовы сменить место жительства ради трудоустройства, рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

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«Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведенного на госпортале «Работа в России» совсем недавно, который показал, что две трети из более чем 1 тыс. опрошенных готовы работать в другом регионе», — цитирует «РИА Новости» Вуколова.

Он напомнил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других регионов России для ряда субъектов разработали программу повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что Ижевск вошел в число городов, наиболее привлекательных для первой работы. Рейтинг составило конструкторское бюро «Стрелка».

Исследование проводилось в 98 муниципалитетах — столицах регионов и городах с населением более 250 тыс. человек. Рассматривались показатели качества жизни и доступности благ.

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