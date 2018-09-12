Две трети россиян оказались готовы переехать ради работы

Две трети жителей России готовы сменить место жительства ради трудоустройства, рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведенного на госпортале «Работа в России» совсем недавно, который показал, что две трети из более чем 1 тыс. опрошенных готовы работать в другом регионе», — цитирует «РИА Новости» Вуколова.

Он напомнил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других регионов России для ряда субъектов разработали программу повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что Ижевск вошел в число городов, наиболее привлекательных для первой работы. Рейтинг составило конструкторское бюро «Стрелка».

Исследование проводилось в 98 муниципалитетах — столицах регионов и городах с населением более 250 тыс. человек. Рассматривались показатели качества жизни и доступности благ.