Мошенник заменил деньги пенсионера «билетами банка приколов» на Ставрополье

Жертвой мошенника стал 92-летний житель Изобильненского округа Ставропольского края. «Сотрудник банка» заменил все сбережения пенсионера на «билеты банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным правоохранительных органов, 11 сентября к пенсионеру домой пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил пожилого человека в том, что в стране проводится денежная реформа, и предложил обменять его деньги на новые, сообщает NewsTracker.

Пенсионер поверил мошеннику и передал ему все свои сбережения в размере 160 тыс. рублей. В обмен он получил ту же сумму «билетами банка приколов».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.