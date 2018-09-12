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Нью-Йорк стал лидером в рейтинге глобальных финансовых центров

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Нью-Йорк возглавил рейтинг глобальных финансовых центров по индексу Global Financial Centres Index. На втором месте Лондон, который ранее занимал первую строчку, замкнул тройку лидеров Гонконг.

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Согласно докладу финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, в пятерку вошли также Сингапур и Шанхай. В документе, который был опубликован на сайте организации, отмечается, что центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе последние несколько лет демонстрируют положительную динамику.

Санкт-Петербург поднялся в рейтинге на 11 пунктов и занял 80-е место. Москва осталась на 83-м месте. Хорошие результаты показали также Таллин (52), Астана (61) и Будапешт (71).

Российская столица впервые была включена в индекс 10 лет назад с показателем в 414 баллов, который рассчитывается на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Суммарный балл учитывает пять показателей: бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация.

21 августа стало известно, что власти Москвы компенсируют малому и среднему бизнесу столицы часть затрат на участие в выставках.

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