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Чемпион мира по футболу лишился прав за вождение в нетрезвом виде

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Вратаря сборной Франции и лондонского ФК «Тоттенхэм» Уго Льориса лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает AFP.

Помимо того что футболист не сможет сесть за руль в ближайшие 20 месяцев, он также обязан будет выплатить штраф в размере €56,2 тыс., или £50 тыс., пишет телеканал «360».

Автомобиль Льориса полицейские остановили в Лондоне 24 августа. В крови игрока обнаружили наличие алкоголя. Он был отпущен под залог после предъявления обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения, пишет RT. В суде дело рассматривали 12 сентября. Спортсмен признал свою вину в совершении данного правонарушения.

31 мая сообщалось о задержании нападающего «Ак Барса» Ярослава Косова за вождение в нетрезвом виде.

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