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Россия предупредила о подготовке «Белыми касками» реальной химатаки

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Фото: Global Look Press/Syria Civil Defence/ZUMAPRESS
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Террористы в Сирии готовят химическую атаку против мирного населения с применением хлора, чтобы затем обвинить в его использовании правительственные войска. Об этом в среду, 12 сентября, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон.

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При этом, по его данным, атаку боевики готовят совместно с членами «Белых касок», передает «РИА Новости». «Белокасочники» совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в химатаке сирийской армии», — сказано в пресс-релизе Центра.

Ранее в этот же день стало известно, что иностранные телеканалы уже отсняли девять сцен постановочной «атаки» в Идлибе, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие. Из них террористы одобрили два видеосюжета. Ролики они планируют передать в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Минобороны России предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию, еще в августе. 8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации.

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